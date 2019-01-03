Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'da
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe
, devre arası kampı için Antalya
'ya geldi.
Saat 14: 30'da Sabiha Gökçen
Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak saat 16: 30'da Antalya'ya indi. Sarı-lacivertli kafileyi havaalanında bir grup taraftar karşıladı. Kafileyi karşılayan taraftarlar, özellikle bu sabah saatlerinde özür dilemesinin ardından affedilip, kamp kadrosuna dahil edilen Volkan Demirel
'e sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör Ersun Yanal
lehine de uzun süre tezahüratta bulundular.
Sarı-lacivertli ekip, Antalya kampını ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirecek. 11 Ocak'a kadar Belek
'te kamp yapacak olan Fenerbahçe, kamptaki tek maçını kampın son gününde Hollanda
ekiplerinden AZ Alkmaar ile oynayacak. Kafile maçın ardından İstanbul
'a dönecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafilenin gelişi
-Taraftarların sevgi gösterisi
-Otobüse biniş - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
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