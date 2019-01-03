Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'da

Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'da, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 17'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası kampı için Antalya'ya geldi. Saat 14: 30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçak saat 16: 30'da Antalya'ya indi. Sarı-lacivertli kafileyi havaalanında bir grup taraftar karşıladı. Kafileyi karşılayan taraftarlar, özellikle bu sabah saatlerinde özür dilemesinin ardından affedilip, kamp kadrosuna dahil edilen Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulunurken, teknik direktör Ersun Yanal lehine de uzun süre tezahüratta bulundular.

Sarı-lacivertli ekip, Antalya kampını ilk antrenmanını akşam saatlerinde basına kapalı olarak gerçekleştirecek. 11 Ocak'a kadar Belek'te kamp yapacak olan Fenerbahçe, kamptaki tek maçını kampın son gününde Hollanda ekiplerinden AZ Alkmaar ile oynayacak. Kafile maçın ardından İstanbul'a dönecek. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:16 Kaynak: DHA

Spor
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