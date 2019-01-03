Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti

Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya
'ya gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14: 30 sularında Sabiha Gökçen
Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal
ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel
, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe
kafilede kendilerine yer buldu.
Fenerbahçe, 15: 00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ersun Yanal'ın özel aracı ile gelişi
-Takım otobüslerinin gelişi
-Kafilenin Terminale girişi
-Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe detayları
-Genel Detaylar - İstanbul