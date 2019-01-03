Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti
47 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya
'ya gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14: 30 sularında Sabiha Gökçen
Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal
ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel
, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe
kafilede kendilerine yer buldu.
Fenerbahçe, 15: 00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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