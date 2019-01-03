Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti

Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti

47 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.

Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14: 30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe, 15: 00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Fenerbahçe, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivassporlu Robinho İçin Fenerbahçe ve Galatasaray Devreye Girdi Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var

Fenerbahçe Volkan Demirel'in Affedildiğini Açıkladı Şenol Güneş'e Havalimanında Protesto Şoku: Hırsız Burak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:38:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Devre Arası Kampı İçin Antalya'ya Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]