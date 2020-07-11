Fenerbahçe, DG Sivasspor'a hazır
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.Sarı lacivertli ekip, bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:35 Kaynak: DHA
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