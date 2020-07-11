Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaşma sağladı! - Son Dakika

Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe-Diego Perotti flörtünde nikah gerçekleşmek üzere... Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, oyuncuyla her konuda anlaşma sağlarken, Roma'dan da sezon sonunda transfere kolaylık sağlanması yönünde söz aldı.

Fenerbahçe-Diego Perotti flörtünde nikah gerçekleşmek üzere... Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, oyuncuyla her konuda anlaşma sağlarken, Roma'dan da sezon sonunda transfere kolaylık sağlanması yönünde söz aldı. Perotti'yi gelecek sezon planlamasında düşünmeyen İtalyan ekibi transfere prensipte onay verdi.

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YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR

Roma, kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcuyla ilgili kararını ligin bitiminde değiştirmezse, Fenerbahçe transferi gerçekleştirecek. Roma'dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti, daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına imzayı atacak. 2016'da Genoa'dan 9 milyon Euro'ya alınan hücum oyuncusu, Roma'da toplam 133 maça çıkarken 30 kez de ağları buldu.

FENERBAHÇE KANATTAN VURACAK

1988 doğumlu oyuncu kanatlarda ve 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor. Yeni Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kanatlardaki skor ve asist sorununa çözüm bulmak amacıyla bu hamleyi yaptığı, takıma başka tecrübeli oyuncuların da katılabileceği öğrenildi. Fenerbahçe sezonun noktalanması ve transfer döneminin başlamasıyla bu isimleri tek tek açıklayacak.

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Fenerbahçe, transfer harekatına hızlı başlarken herkesin peşinde koştuğu isimleri de şimdiden garantiye aldı. Süper Lig'in bitimiyle birlikte yurt içinden anlaşılan 2 oyuncunun da resmi açıklaması gelecek. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, bonservisi Genoa'da bulunan ve Antalyaspor'da kiralık oynayan Sinan Gümüş, sarı-lacivertli takıma katılacak. Bu isimlerin yanı sıra kadro zenginliği yaratmakta kararlı olan sarı-lacivertliler, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Kayserispor'dan Mensah, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül için masada. Almanya Bundesliga'da Düsseldorf'ta oynayan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için de transfer görüşmeleri sürüyor.

Fenerbahçe, Sabah, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:31 

Son Dakika Spor Fenerbahçe Diego Perotti ile anlaşma sağladı! - Son Dakika Spor
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