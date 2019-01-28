Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı
9 dakika önce
Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'i La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes'e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe
, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'i La Liga
ekiplerinden Club Deportivo
Leganes'e kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes'in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir. Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:20 Kaynak: İHA
Ersun Yanal, Diego Reyes'in Takımdan Ayrılacağını Açıkladı
Fenerbahçe, Diego Reyes'i Leganes'e Kiraladı
Fenerbahçeli Taraftarlar Malatyaspor Maçı Öncesi, "Çubukluyu Çıkarın Çıplak Oynayın" Tezahüratında Bulundu
Asya Kupasında İlk Finalist, İran'ı 3-0 ile Geçen Japonya Oldu