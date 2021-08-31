Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu 13.00'te İstanbul'a gelecek.

Süper Lig'in 2021-22 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi ve Los Angeles FC ile her konuda anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcu THY'nin TK180 Los Angeles-İstanbul seferiyle 13.00'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sarı-lacivertliler, Diego Rossi'yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.