Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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