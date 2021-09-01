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Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

01.09.2021 22:48

- Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı Fenerbahçe, Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

- Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Los Angeles, Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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