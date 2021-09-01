- Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz" denildi.

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