Fenerbahçe: Dilay Kemer'i kaybettik, başımız sağ olsun

Fenerbahçe Kulübü, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe Televizyonu sunucusu Dilay Kemer için taziye mesajı yayımladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer'i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay."

- İstanbul