Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u Ağırlayacak
43 dakika önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'la karşılaşacak.
Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Rusya
temsilcisi Dinamo Kursk
'la karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan 10 maçta elde ettiği 7 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.
Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan Dinamo Kursk ise lider durumda bulunuyor.
İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 64-63 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:57 Kaynak: AA
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