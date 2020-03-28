Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi - Son Dakika

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

6 saat önce

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcularından Ateş Çınar, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili, "Tamamen madalyaya odaklanmıştık ama olmadı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcularından Ateş Çınar, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesiyle ilgili, "Tamamen madalyaya odaklanmıştık ama olmadı. Olimpiyatların ertelenmesi bir yandan iyi oldu. Daha iyi hazırlanma fırsatı bulacağız." dedi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda yelken branşında temsil etme hakkını elde eden Ateş Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok iyi hazırlık dönemleri geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim 4. olimpiyatımız olacaktı. En iyi ve en ciddi hazırlandığımız olimpiyat olacaktı bu. Çünkü, bu dönemde Fenerbahçe ve Doğuş birlikteliğiyle, Türkiye'de yelkeni çok ayrı bir yere getirdik. İlk defa biz dünya standartlarında malzeme ve antrenöre sahip olabildik. Sonuçlarını da çok hızlı aldık. Hemen dünyada ilk 5'e girdik, Avrupa'da 4. olduk. Türk yelken tarihinde böyle dereceler yoktu. Sonrasında malzeme seçimleri, iyi planlama her şey çok iyi gitti. Biz bu yılın başında olimpiyatta kullanacağımız malzemeyi belirledi. Dünya Şampiyonası'nda da madalya alabileceğimizi düşünüyorduk."

Türkiye'nin bu süreçte diğer ülkelere göre önlemlerini daha erken aldığını vurgulayan tecrübeli sporcu, "Olimpiyatlarda tamamen madalyaya odaklanmıştık ama olmadı. Olimpiyatların ertelenmesi bir yandan iyi oldu. Daha iyi hazırlanma fırsatı bulacağız. Dünyadaki herkese göre biraz daha şanslıyız. Türkiye'de bu durum daha kontrol altında gözüküyor. İtalya, Fransa, İspanya'ya göre daha erken önlemler aldık. Bir yandan da Japonya iyi bir iş yaptı, olimpiyatın yapılabilmesi için her şeyi yaptılar. Açıkçası açıklamayı görene kadar ben erteleneceğini hiçbir şekilde düşünmüyordum. Bütün hazırlıklarımız bunun üzerindeydi. Ertelenmesi moralimizi bozmuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'dan dönüş süreçleri

Ateş Çınar, kardeşi Deniz Çınar'la 470 Dünya Şampiyonası için bulundukları İspanya'dan dönüş süreçlerini şöyle anlattı:

"Palma de Mallorca'daki Dünya Şampiyonası için şubat ayında çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Sonrasında ülkemize döndük. Koronavirüs Avrupa'da yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Bir şeyler sezdik aslında, Dünya Şampiyonası'nı etkiler diye. Ancak, asla olimpiyatları etkileyeceğini düşünmemiştik. Tekrar dünya şampiyonası için Palma'ya gittik. Palma'da 4 gün boyunca çok iyi çalıştık fakat sürekli gelişmeleri takipteydik. Avrupa'da birçok sınır kapatılmıştı. İtalyan yelkencilerin kendi ülkelerine dönmeye çalışmaları en büyük olay buydu aslında orada. Dünya Şampiyonası'nın başlamasına bir gün kala Danimarka sınırlarını kapatacağı için kendi yelkencilerini ülkelerine çağırdı. Ardından da İtalyanlar şampiyonadan ekildiklerini ve ülkelerine döneceklerini söyledi."

Gelişmelerin çok hızlı yaşandığını aktaran Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknemizi hazırlayıp denize çıktık ve antrenmanımızı yapmaya başladık. Antrenörümüz antrenmandayken şampiyonanın ertelendiğini söyledi. Bu yıl sonunda uygun tarihte tekrar yapılabilir. Antrenörümüz de bir an önce kendi ülkesi ABD'ye dönmek istiyordu. Yelken sporu yaptığımız için malzememiz çok. Erteleme haberiyle çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Malzemelerimizi Barcelona'ya oradan da olimpiyatların düzenleneceği Japonya'ya göndermemiz gerekiyordu. Ancak durum o kadar çabuk ilerledi ki biz malzememizi toparlayıp Barcelona'ya gidene kadar Türkiye, İspanya'yla hava yolunu kapattığı açıkladı. Orada kaldık diye düşünürken hızlı bir telefon trafiği yaşadık. Gece 00.30'a doğru, Türkiye'ye gelme yolunu bulduk. İspanya'dan İsviçre'ye oradan da Türkiye'ye uçtuk. Ne yapacağımızı bilemedik. 5 sporcu Palma'da bulunuyorduk. 3 arkadaşımız Portekiz, ben ve Deniz (Çınar) ise İsviçre üzerinden ülkemize döndük. Morallerimiz tabii bozuldu şampiyona iptal edildiği için. Avrupa'da durum daha da kritik, oradaki arkadaşlarla da konuşuyoruz."

"Evde kalın"

Ateş Çınar, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

İspanya dönüşü şu an 14. günlerini de evde geçirdiklerini aktaran Ateş, "Şu an karantina sürecindeyiz, evden çıkmıyoruz. Hiçbir semptom yok. Evde spor yapmaya devam ediyoruz. Evi, küçük bir spor salonuna da çevirdik. 14. gün tamamladıktan sonra kulüpten bazı malzemeleri de alacağız. Beslenmemiz dikkat ediyoruz. Bizim yaptığımız sporda çok fazla seyahat var. Yabancı sporcularla vakit geçiriyoruz. Senenin neredeyse 250 gününü seyahatle geçiriyoruz. Bu süreçte evde kaldık, sevdiklerimizle kaldık. Onlarla spor yapmanın tadına vardık." diye konuştu.

Evde olmanın önemine de dikkati çeken tecrübeli yelkenci, şu ifadeleri kullandı:

"Benim buradan gençlere tavsiyem, evde bol bol antrenman yapın. Evet, fiziksel olarak hazır olabilirsiniz ama mental hazırlık da olimpik seviyede çok önemle. Evde geçirdiğiniz bu süreçte mental hazırlık yapmak için çok iyi bir süreç. Ben şu anda evdeyken bile olimpiyatlarda neler başarmak istediğimi hayal ediyorum. Kamptaki videolarımı izliyorum. Dünya Şampiyonası olsaydı neler yapabilirdim diye hala heyecanlanıyorum. Neler başardığınızı düşünün. Bunu normalleştirmeye çalışın. En büyük çağrım evde kalın. Evet, bu hastalık gençlere fazla bir şey yapmıyor ama biz bu hastalığı başkalarına yayabiliriz. Onlar bu hastalığı daha ağır atlatabilirler ya da atlatamayabilirler. Başkaları için de evde kalın ve sağlıkla kalın."

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Ateş Çınar, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Fenerbahçe Doğuş, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:50 Kaynak: AA

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