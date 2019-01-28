Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Birincilik

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Birincilik

1 saat önce

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak, TYF Kış Kupası'nda genel klasmanda birincilik elde etti.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Birincilik, System.String[]
Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Yiğit Yalçın Çıtak, TYF Kış Kupası'nda genel klasmanda birincilik elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonu programında bulunan TYF Kış Kupası Optimist-Laser yarışları, 21- 26 Ocak 2019 tarihleri arasında Bodrum'da yapıldı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, TYF Kış Kupası'nda birincilik elde etti. Sarı-lacivertliler, Laser Radial'da erkeklerde Yiğit Yalçın Çıtak ile genel klasman birinciliğine ulaşırken, kadınlarda Deniz Dönertaş ile üçüncülük elde etti. Laser Standartta ise erkeklerde Berk Albay genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Laser Standart U21'de ise bir diğer Fenerbahçeli sporcu Alp Helvacı genel klasmanda ikincilik elde etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

26 Ocak, Çıtak, Fenerbahçe Doğuş, Spor
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