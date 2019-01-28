Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Birincilik
1 saat önce
Türkiye Yelken Federasyonu programında bulunan TYF Kış Kupası Optimist-Laser yarışları, 21-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Bodrum'da yapıldı.
Türkiye
Yelken Federasyonu programında bulunan TYF Kış Kupası Optimist-Laser yarışları, 21- 26 Ocak
2019 tarihleri arasında Bodrum
'da yapıldı. Fenerbahçe Doğuş
Yelken Şubesi, TYF Kış Kupası'nda birincilik elde etti. Sarı-lacivertliler, Laser Radial'da erkeklerde Yiğit Yalçın Çıtak
ile genel klasman birinciliğine ulaşırken, kadınlarda Deniz Dönertaş ile üçüncülük elde etti. Laser Standartta ise erkeklerde Berk Albay genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Laser Standart U21'de ise bir diğer Fenerbahçeli sporcu Alp Helvacı genel klasmanda ikincilik elde etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:53
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