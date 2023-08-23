Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para

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Altay Bayındır ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödeyeceği Livakovic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Hırvat basını Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'i bugün İstanbul'a getireceğini iddia etti. Hırvat eldivenle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, Livakovic'in bonservisi için ise Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacağı belirtiliyor.

ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER UNITED YOLCUSU

Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'la da yolları ayırıyor. Milli eldiven, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devinin, Bayındır için 7 milyon euro bonservis vermesi bekleniyor.