Altay Bayındır ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödeyeceği Livakovic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
Hırvat basını Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'i bugün İstanbul'a getireceğini iddia etti. Hırvat eldivenle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, Livakovic'in bonservisi için ise Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacağı belirtiliyor.
Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'la da yolları ayırıyor. Milli eldiven, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devinin, Bayındır için 7 milyon euro bonservis vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Futbol › Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para - Son Dakika