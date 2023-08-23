Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para - Son Dakika

Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para

Son Güncelleme: 23.08.2023 12:08

Fenerbahçe, Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödeyerek Livakovic'i renklerine bağlayacak. Hırvat eldivenin bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Altay Bayındır ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in transferinde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödeyeceği Livakovic'in bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Hırvat basını Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'i bugün İstanbul'a getireceğini iddia etti. Hırvat eldivenle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılıların, Livakovic'in bonservisi için ise Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemeye yapacağı belirtiliyor.

ALTAY BAYINDIR, MANCHESTER UNITED YOLCUSU

Öte yandan Fenerbahçe, Altay Bayındır'la da yolları ayırıyor. Milli eldiven, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. İngiliz devinin, Bayındır için 7 milyon euro bonservis vermesi bekleniyor.

Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kalenin yeni sahibi için ödeyeceği para
Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kalenin yeni sahibi için ödeyeceği para

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para - Son Dakika
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