Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

20.03.2022 19:15
Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular, Dünya Down Sendromu Günü'nde farkındalık oluşturmak için sarı-lacivert çorapları ellerine takarak sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular seremonide, Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) tarafından düzenlenen #rengimizbelliolsun kampanyasına destek vererek sarı-lacivert renkteki çorapları ellerine giydi. Sarı-lacivertli futbolcuların bu hareketi tribünlerden yoğun destek gördü.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı
Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı
Fenerbahçe, Dünya Down Sendromu Günü'nü unutmadı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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