Fenerbahçe, Düzce'ye geldi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi, pandemi sebebiyle Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar karşıladı. Tezahüratlarda bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörü Vitor Pereira'ya çiçek takdim etti.Sarı-lacivertli ekip, Düzce kampındaki ilk çalışmasını bugün saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA
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