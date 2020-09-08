Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı

Kadrosunu Sosa, Thiam, Novak gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Vedat Muriqi'in Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon euroya satan sarı lacivertliler, Uruguaylı dünya yıldızı Edinson Cavani'nin peşine düştü. Sarı lacivertli yönetim tecrübeli golcünün menajeri ile temas kurdu. Cavani'ye 5 milyon euro önerilirken bu rakam yeterli bulunmadı.

ALİ KOÇ VE EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

33 yaşındaki oyuncunun yüksek maaşı ile ilgili başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu ikilisi kulübün şartlarını düşünerek değerlendirmede bulunuyor.

FORMÜL BULUNURSA GERÇEKLEŞECEK

Oyuncunun menajeri ile irtibat halinde olan sarı lacivertliler Cavani için bir formül bulması halinde transferi bitirmeye çalışacak.

200 GOL ATTI

6 yıl Paris Saint Germain forması giyen Edison Cavani Fransa Ligi, kupa ve Avrupa'da çıktığı 301 maçta 200 gol 43 asistlik performans sergiledi.