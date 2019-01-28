Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Ekici ile Oynadı Topal'la Güldü

Fenerbahçe Ekici ile Oynadı Topal'la Güldü

1 saat önce

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Ekici ile Oynadı Topal'la Güldü, System.String[]
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertliler adına 2 gol atan Mehmet Ekici bir penaltıdan da yararlanamadı. Mehmet Topa ise 86. dakikada galibiyeti getiren golü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Müsabakanın 2. dakikasında Mehmet Ekici ile erken bir gol bulan sarı-lacivertliler oyuna ağırlığını koyarken 28. dakikada Mina'nın attığı gol ile skor 1-1'e geldi. Maçın 31. dakikasında serbest vuruşta tekrardan sahneye çıkan Ekici topu ağlara gönderirken takımını bir kez daha öne geçirmeyi başardı. İlk yarının son dakikaları oynanırken 45+3'de Donald skoru bir kez daha beraberliğe getirdi. Maçın ikinci yarısında yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayan sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Topal'ın kafa golüyle 3-2 öne geçti ve müsabakadan galip ayrılan taraf oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Mehmet Ekici, Evkur, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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