Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Eksik Çalıştı

Fenerbahçe Eksik Çalıştı

59 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, günün ikinci çalışmasına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde 25 dakikası basına açık olan idmanla başladı. A Takımın yanı sıra U21 oyuncularının da farklı bir alanda çalışma yaptığı idmanda Yanal, oyuncular ile idman öncesi bir toplantı yaptı. Milli takımda olan futbolcuların yanı sıra ameliyat olan Frey ve salonda çalışan Dirar ile Valbuena'nın katılmadığı idmanda sarı lacivertliler, istasyon ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Ankaragücü, Fenerbahçe, Güncel
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