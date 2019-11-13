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Fenerbahçe eksik çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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