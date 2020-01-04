Fenerbahçe Elazığ deplasmanından boş döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Elazığ deplasmanından boş döndü - Son Dakika

Fenerbahçe Elazığ deplasmanından boş döndü

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 87-84 mağlup etti.

Fenerbahçe Elazığ deplasmanından boş döndü, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 87-84 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 26-14 üstülükle geçti. İkinci çeyrekte de disiplinden kopmayan bordo-beyazlılar devreye 48-37'lik skorla önde girdi. Üçüncü periyotta Fenerbahçe bir nebze toparlansa da bu çeyrek de Elazığ İl Özel İdare'nin 63-58'lik üstünlüğü ile geçildi. Mücadelenin son periyodu ise nefesleri kesti. Fenerbahçe farkı 1 sayıya kadar düşürmesine rağmen kullanılan serbest atışlarda hata yapmayan Elazığ ekibi parkeden 87-84'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe bu sezon ilk kez mağlubiyet yüzü görmüş oldu.

Elazığ İl Özel İdare'de Riquna Williams kaydettiği 34 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Kia Vaughn 24 ve Iva Slonjsak 15 sayıyla çift hanelere ulaştı. Fenerbahçe de ise Alina Iagupova'nın 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından B. Elazığ İl Özel İdare ligin ilk yarısını 19 puanla 4., Fenerbahçe ise 23 puanla zirvede tamamladı.

Maç sonu Elazığ İl Özel İdare teknik heyeti ve sporcuları büyük sevinç yaşarken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan bu mutluluğa ortak oldu.

(Hüseyin Kabukçu/İHA)

Fenerbahçe, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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