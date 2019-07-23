Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Eljif Elmas ile yollarını resmen ayırdı
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Fenerbahçe, Eljif Elmas ile yollarını resmen ayırdı

59 dakika önce

Fenerbahçe, genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.

Fenerbahçe, Eljif Elmas ile yollarını resmen ayırdı, System.String[]
Fenerbahçe, genç Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibiyle anlaştıklarını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç oyuncunun İtalya'ya giderek prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacağı belirtildi.
Açıklamada, "Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçe'mizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçe'mizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüp ayrıca sosyal medya hesabından "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!" paylaşımında bulundu.
Eljif Elmas, Fenerbahçe, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:43 Kaynak: AA
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