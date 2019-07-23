Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini açıkladı!
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Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini açıkladı!

21 dakika önce

Napoli, 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekFenerbahçe Kulübü, Eljif Elmas'ın İtalyan kulübü SSC Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini açıkladı!, System.String[]

Napoli, 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

Fenerbahçe Kulübü, Eljif Elmas'ın İtalyan kulübü SSC Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Anlaşmaya göre Napoli, 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."


Eljif Elmas, Napoli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:04 Kaynak: DHA
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