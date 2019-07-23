Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın transferini borsaya bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon kadrosunda bulunan Eljif Elmas'ın transferi için İtalya temsilcisi Napoli ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon kadrosunda bulunan Eljif Elmas'ın transferi için İtalya temsilcisi Napoli ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bedelle Napoli'ye transfer olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." denildi.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun performansına ve Napoli Kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak İtalya ekibi, sarı-lacivertli kulübe aşamalı olarak azami 1,5 milyon avro bonus bedeli ödeyecek.

Ayrıca, Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Fenerbahçe, azami 1,5 milyon avro bonus elde etme imkanına sahip olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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