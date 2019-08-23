Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda! 11 maçın sadece...
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Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda! 11 maçın sadece...

33 dakika önce

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi.

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda! 11 maçın sadece..., System.String[]

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.


Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı.


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.


Ligde 23. randevu


Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.


İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.


Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.


Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.


Ersun Yanal, yeni sezonun ilk hafta maçında 5-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Atatürk Olimpiyat Stadı, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:22 
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