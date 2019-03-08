Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, En Çok Zorlandığı Deplasmanda

Fenerbahçe, En Çok Zorlandığı Deplasmanda

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Fenerbahçe, En Çok Zorlandığı Deplasmanda, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın konuk olacağı lider Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 10 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 7 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 4 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde 16 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, geçen sezon da 2-0'lık skorlarla aldı.

Ligde 22. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 22. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 21 maçta Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 8 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 28 golüne, turuncu-lacivertliler 24 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Atatürk Olimpiyat Stadı, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor
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