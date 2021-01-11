Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 1 kişinin testi pozitif çıktı
11.01.2021 22:52
Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
-İHA-
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