Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni bir sponsorluk anlaşması yaptı. Sarı-lacivertli kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Beyazıt, anlaşmayı yapmış olmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Qnet ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ve Turhan Şahin'in yanı sıra Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı oyuncuları katılım gösterdi. Açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız sponsoruyla daha da güçlenerek ligde emin adımlarla zirveye doğru yol alıyor. İsmini aldığımız sponsorumuz ve sırt sponsorumuzdan sonra ailemize Qnet firması katıldı. Beraberlikten dolayı çok mutluyuz. 21 senelik geçmişi ile Asya'nın önde gelen doğrudan satış firmalarından biri. Çok kıymetli köklü bir firma. Bu anlaşmayı yaptığımız için mutluyuz. İlerde bu işbirliğinin artarak devam etmesini umuyoruz. Birlikte aynı yolda nasıl daha katkıda bulunabiliriz bunu konuşacağız" şeklinde konuştu.



Cem Geyik: "Umarım uzun yıllar beraber oluruz"



Sponsor firma Türkiye Genel Müdürü Cem Geyik de, dünyada 150'den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de 2010 yılından beri aktif olarak faal durumdayız. Yıllardır dünyanın birçok yerinde farklı spor kulüplerinin 2014 yılından beri Manchester City'nin doğrudan satış sponsoruyuz. 2018 yılında Manchester City Kadın Futbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlendik. Afrika Futbol Konfederasyonu ana sponsoruyuz. Umarım uzun yıllar hep beraber oluruz" ifadelerini kullandı.



Turhan Şahin: "Türk gençlerinin voleybola olan ilgisi artacak"



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Şahin ise, sponsorluğun sadece Fenerbahçe'ye değil Türk voleyboluna destek olacağını aktararak, "Bu katkı sadece kulüp özelinde değil Türk voleyboluna olması açısından çok büyük. Türk gençlerinin voleybola olan ilgisi çok daha artacak. Malum voleybol takımımız dünya kulüpleri sıralamasına girecek hale geldi. Önümüzdeki günlerde bu katkı ile daha güçlenecek" diye konuştu.



Başantrenör Sordyl: "Daha iyi olmak için çalışıyoruz"



Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl, takımdan genel olarak memnun olduğunun altını çizerek, "Sonuçlar ne olursa olsun her zaman daha iyisini yapmak isteyen bir takımız. Önümüzde Türkiye Kupası ve play-off'lar var. Şu an için takımımdan memnunum. Alınan galibiyetlerden dolayı öz güvenimiz yüksek sahaya çıkıyoruz. Ne olursa olsun her zaman elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Takımın mart ve nisan aylarına daha güçlü girmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"Zorlu maç dönemine hazırız"



Polonyalı Başantrenör, Avrupa'da oynayacakları zorlu maç dönemine hazır olduklarını vurgulayarak, "Artık daha sık seyahat edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürümüz daha yoğunlaşacak. Ara dönemimiz olan ocak ayını çok iyi değerlendirmiştik. Fiziksel kondisyonumuzu en üst seviyeye getirdik. Bu zorlu zamana hazırız" değerlendirmesini yaptı.



Açıklamaların ardından Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı basın mensupları ile gösteri maçı yaptı. - İSTANBUL