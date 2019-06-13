Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları

2 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-19 sezonunda erkek voleybol takımını hem AXA Sigorta Kupa Voley'de hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da yola devam edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli ekipte oyuncular Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu, Ahmet Karataş, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz ile sözleşmenin yenilendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: AA
voleybol, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi! Transferin bitmesi an meselesi Ergin Ataman yine sahaya kulaklıkla çıktı Fenerbahçe taraftarından Kostas Sloukas'a destek Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 02:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]