Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
2 saat önce
Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Voleybol Efeler Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe
, antrenör Mariusz Sordyl'nin yanı sıra 8 oyuncuyla sözleşmeyi uzattı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 2018-19 sezonunda erkek voleybol
takımını hem AXA Sigorta
Kupa Voley'de hem de Efeler Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan antrenör Mariusz Sordyl ile yeni sezonda da yola devam edileceği bildirildi.
Sarı-lacivertli ekipte oyuncular Ulaş Kıyak, Salvador Hidalgo, Wouter ter Maat, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu
, Ahmet Karataş
, Caner Dengin ve Ferhat Akdeniz
ile sözleşmenin yenilendiği kaydedildi.
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