Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 39 yaşındaki oyuncu Ulaş Kıyak ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.