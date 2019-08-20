Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı

57 dakika önce

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı sezonu açtı, System.String[]
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk antrenmanı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başantrenör Mariusz Sordyl yönetiminde gerçekleştirdi.
Mariusz Sordyl, FBTV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezonu iki kupayla tamamladıklarını belirterek, "Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz. Bu sezon bizim için zorlu geçecek. Çünkü hem CEV Şampiyonlar Ligi hem de Efeler Ligi'nde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Fenerbahçe, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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