Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor

10.02.2021 09:06

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti Erol Bulut'un ekibi böylece Kadıköy'de bu sezon resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Fenerbahçe en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında Başakşehir'e uzatmada 2-1 kaybetti ve Kadıköy'de bir kez daha mağlup oldu. Erol Bulut'un ekibi, böylece bu sezon evinde oynadığı resmi maçlarda 5.kez kaybetti. Avrupa Kupaları maçlarının olmadığı dönemde güçlü bir kadro kuran Sarı-lacivertlilerin bu kadar fazla iç saha yenilgisi alması ise yadırgandı.

Fenerbahçe, en son 1990-91 sezonunda evinde 6 resmi maç kaybetmişti. Bir zamanlar adeta "kale" olan Kadıköy'de hemen hemen tüm rekorlar ve unvanlarını son iki sezonda kaybetti. 1982 yılından beri iç saha maçlarını Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe, 1987-88 sezonunda da evinde 6 yenilgi almış diğer sezonlarda bu sayının üzerine çıkmamıştı.

TARİHTE İLK KEZ İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 3. YENİLGİ

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0, Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 4-3 kaybetti ve lig tarihinde ilk kez Kadıköy'de üç maç üst üste yitirdi.

Fenerbahçe son yıllarda büyük üstünlük kurduğu ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a evinde kaybetti. Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3, Galatasaray 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 1990-91 sezonunda sonra ilk kez ezeli rakiplerine aynı sezonda evinde kaybetti

GALATASARAY'A YİNE KAYBETTİLER

Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet alamama serisini geçen sezon kıran Galatasaray, bu sezon da 1-0 galip geldi ve 1986-87,1987-88 sezonlarından sonra ilk kez üst üste iki kez Kadıköy galibiyeti gördü.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA KAZANDI

Beşiktaş bu sezon Kadıköy'de galip gelip 15 yıllık seriyi bozarken geçen sezon kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayan Trabzonspor'da uzun sürenin ardından Kadıköy'de galip gelmişti

1990-91 sezonundan bu yana iç sahada Fenerbahçe'nin sezon sezon yenilgi sayıları;

2019-20 4 yenilgi

2018-19 3 yenilgi

2017-18 3 yenilgi

2016-17 4 yenilgi

2015-16 1 yenilgi

2014-15 3 yenilgi

2013-14 2 yenilgi

2012-13 5 yenilgi

2011-12 0 yenilgi

2010-11 2 yenilgi

2009-10 3 yenilgi

2008-09 4 yenilgi

2007-08 1 yenilgi

2006-07 1 yenilgi

2005-06 3 yenilgi

2004-05 3 yenilgi

2003-04 3 yenilgi

2002-03 3 yenilgi

2001-02 5 yenilgi

2000-01 0 yenilgi

1999-00 5 yenilgi

1998-99 1 yenilgi

1997-98 3 yenilgi

1996-97 3 yenilgi

1995-96 1 yenilgi

1994-95 2 yenilgi

1993-94 0 yenilgi

1992-93 5 yenilgi

1991-92 1 yenilgi

1990-91 6 yenilgi

(Fanatik)

Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Erol Bulut yönetiminde yenilgi rekoruna koşuyor - Son Dakika Spor


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