Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını, borsaya bildirdi.

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la yollarının ayrıldığını borsaya bildirdi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ile yollarının ayrıldığını, borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal ile olan sözleşmesini, tarafların karşılıklı anlayışı çerçevesinde anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten dün akşam yapılan açıklamada, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrıldığı, Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında takımın başında son kez yer alacağı duyurulmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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