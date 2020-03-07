Fenerbahçe, Ersun Yanal sonrası ilk kez sahada! iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır



FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR



Son 5 Süper Lig maçında galibiyeti olmayan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal dönemi de hafta arasında oynanan kupa maçıyla sona erdi. Trabzonspor'a 2-1 kaybeden sarı lacivertliler ufak da olsa final umudunu rövanşa taşıdı.



Kadıköy'de Denizlispor'u konuk edecekleri maçta Garry Rodrigues ve Simon Falette sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



Antrenmanlarda "antrenör gibi" fotoğrafları yayınlanan Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati netleşecek.



8 haftalık galibiyet hasretini Yeni Malatyaspor karşısında dindiren Denizlispor'da ise Oscar Estupinan şüpheli. Estupinan'ın yokluğu Hugo Rodallega'yı TD Bülent Uygun'un ilk tercihi yapacaktır.



Uygun, Kayserispor'un başındayken Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başarmıştı.



Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Kibong Mbamba deplasman kafilesinde yer almadı.



Üyelerin %62'den fazlası sarı lacivertlilerin Kadıköy'de kazanmasını bekliyor.



Trabzonspor karşısında yine etkisiz oyunuyla dikkat çeken Fenerbahçe, haftalar sonra bu kötü gidişatı Denizlispor karşısında sonlandırmak istiyor.



Denizlispor da Bülent Uygun ile geçtiğimiz hafta uzun bir aradan sonra galibiyete uzandı. Yeni Malatyaspor karşısındaki oyuna bakıp Fenerbahçe maçını analiz etmek elbette doğru olmaz. Zira Denizlispor'un hücum meziyetleri bir hayli kısıtlı.



Fenerbahçe'de savunma bölgesinde eksikler olsa da, kara bulutların bu hafta Kadıköy'de dağılacağını düşünüyorum.



Emre Belözoğlu'nun Inter günlerinden! Lazio'ya muhteşem bir gol...



