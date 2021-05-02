Fenerbahçe, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yarın sahasında konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin akşam yapılan idmanını yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki bir süre takip etti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yanı sıra çift kale maçla devam idman, taktik ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile kümede kalma yarışı içindeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.