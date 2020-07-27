Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile Moussa Sow bir araya geldi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ve eski yönetici Cenk Başak'la ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 10:05
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