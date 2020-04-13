Fenerbahçe eski hocası Ersun Yanal:

Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Tandem-İ programına oldu. Yanal, teknik direktörlük döneminde yaşadığı bir anıyı anlattı.



"BENİM YÖNETTİĞİM TAKIMLARDA OFANSİF KRİTERLER LİGİN HEP ÜST TARAFINDADIR"



Benim yönettiğim bütün takımlarda ofansif kriterler ligin hep üst tarafındadır. Gol beceri işi. Şöyle bir bakın. En son çalıştırdığım takımlar da dahil olmak üzere ofansif gücü yüksek takımlardır. Futbolun en iyi tarafı oynamaktır. Futbol seyircisi niye futbola tutkulu olsun? Futbol her zaman yenmek değildir. Keyif aracıdır ama bunu maalesef kaybettik. Biz skorseveriz. Futbolsever olmalıyız.



"BİR BAŞKANIMIZA, BENİMLE ÇALIŞIRSANIZ BAŞINIZA BELA ALIRSINIZ DEDİM"



Son 20 yılda çok önemli oyunculara dokunduğumu düşünüyorum. Ancak Türkiye'de plan ve proje yapmak gerçekten zordur. Bir gün çok değer verdiğim bir başkanımızla görüşme yaparken, "Benimle çalışırsanız sizin başınız belaya girer. Herkes skora odaklanır. Herkes sizi skor almaya zorlar. Ben size sıkıntı yaratırım. Skor isteyecek sizden insanlar." Halbuki biraz geliştirelim, oyuncu bulalım, ülkeye katkıda bulunalım. 100 değil, 10 kazanalım. Eyvallah, skor alalım ama her şey yenmek, yenilmek değil.



