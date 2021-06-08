Fenerbahçe, eski sporcusu Melih Kotanca'yı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski milli futbolcusu ve atleti Melih Kotanca'yı andı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Çubuklu'yu giydiği 185 karşılaşmada 205 gol atmış, 4 Milli Küme ve 1 Türkiye Futbol Birinciliği olmak üzere 5 Türkiye Şampiyonluğu yaşamış, milli forma ile atletizmde ülkemize madalyalar getirmiş eski futbolcumuz ve milli atletimiz Melih Kotanca'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'de 1915'te doğan Kotanca, 1938'de transfer olduğu Fenerbahçe'de 1948 yılına kadar forma giydi.

Kotanca 1936'da Güneş kulübünde başladığı atletizm kariyerinde; 100, 200 ve 400 metre, 400 metre engelli, cirit atma, pentatlon ve dekatlonda yarıştı. Aynı yıl ilk kez atletizm milli takımına dahil edilen Kotanca 1937 yılında 400 metrede Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Melih Kotanca, 8 Haziran 1986'da vefat etti.