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Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli uyardı! 'Corona virüs sonrası...'
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Fransız basınının sorularını cevaplayan Damien Comolli, corona virüs sonrasında futbolun geleceği hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Fransız basınının sorularını cevaplayan Damien Comolli, corona virüs sonrasında futbolun geleceği hakkında konuştu.
Comolli, "Şu an Avrupa'da hangi başkanla konuştuysam fiyatların düşeceğini söylüyorlar. Futbol piyasasında çok ciddi bir düşüş yaşanacak. Şimdilik bir futbolcunun fiyatı hakkında konuşamayız çünkü çok şey değişecek." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:52
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