Fenerbahçe, Eskişehirspor'u Farklı Mağlup Etti
42 dakika önce
Fenerbahçe, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri'nde karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe
, hazırlık maçında Can Bartu Tesisleri
'nde karşılaştığı TFF
1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
'u 4-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lige verilen arada Eskişehirspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Can Bartu
Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken, golleri 34. dakikada Jailson
, 55. dakikada Roberto Soldado
ile 69 ve 75. dakikalarda İsmail Köybaşı
kaydetti. Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel
, Şener Özbayraklı
, Martin Skrtel
, Serdar Aziz
, İsmail Köybaşı, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin
, Alper Potuk
, Victor Moses, Mathieu Valbuena
, Roberto Soldado 11'iyle başladı.Milli takımlarında forma giyen oyuncular ise bu maçın kadrosunda yer almadı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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