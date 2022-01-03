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Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı - Son Dakika

Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı

03.01.2022 10:50
Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı

2016 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan ve ülkemizde bir spor kulübü ile bağlantılı ikinci espor kulübü olan 1907 Fenerbahçe Espor, 1 Ocak 2022 itibariyle resmi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldı. Sarı lacivertliler resmi olarak Fenerbahçe SK bünyesinde mücadele edecek!

Ülkemizde ve dünyada espora giriş yapan ilk spor kulübü olan Beşiktaş JK'nün ardından 2016 yılında Fenerbahçe camiası da bu sahne için çalışmalara başladı. İsminde ve logosunda yer alan '1907' ibaresini kaldıran Fenerbahçe Espor, bu değişiklikleri ve kulübe katıldığı bilgisini saat 19.07'de YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları bir video ile duyurdu.

2016'DAN BU YANA FENERBAHÇE ESPOR'UN SERÜVENİ

Fenerbahçe camiasının en büyük derneklerinden olan ve mevcut Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç'un da çok uzun süre yönetim kurulu başkanlığı yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan League of Legends kadrosu ile Fenerbahçe, espor sahnesine ilk adımını attı. VFŞL 2017 Kış Mevsimi'ni yarı finalist olarak tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor, 2017 Yaz Mevsimi'ni de şampiyon olarak tamamlayarak 2017 Dünya Şampiyonası'nın ön elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. Ön elemelerden başarıyla ayrılan sarı lacivertli ekip 2017 Dünya Şampiyonu gruplarına kalmayı başarmış ve Worlds gruplarında mücadele eden ikinci Türk takımı olmuştu.

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Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı
1907 Fenerbahçe Espor LoL Kadrosu (Worlds 2017)

FENERBAHÇE ESPOR BAŞARILARI

League of Legends ile espor sahnesine dahil olan 1907 Fenerbahçe Espor, üç kez Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi şampiyonluğu elde etti. Türkiye'nin esporda başarılı isimlerinden olmayı başaran 1907 Fenerbahçe Espor, League of Legends'ın yanı sıra VALORANT, Apex Legends, PUBG, PUBG Mobile, NBA2K, FIFA, Age of Empires ve Teamfight Tactics oyunlarında da mücadelesini sürdürüyor.

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Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı

DAHA ÖNCEDEN SİNYALLERİ VERMİLMİŞTİ

25 Haziran 2021 tarihinde Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısında alınan karar ile Fenerbahçe SK bünyesinde espor şubesi açılmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu kararın ardından 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra bir Tweet ile kulüp bünyesine katılacaklarının sinyalini vermişti. O tarihten itibaren 1907 Fenerbahçe Espor'un Fenerbahçe SK bünyesine katılması süreci başladı. Önce takımın ismi değişti. Takımın adından '1907' ibaresi kaldırıldı.

1907 İBARESİ KALDIRILDI

Kısa bir süre sonra da 1 Ocak 2022'de Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine dahil oldu. Takımın logosundaki '1907' ibaresi de kaldırıldı. Fakat takımla özdeşleşmiş olan boğa sembolü ve eski logo kaldı. Fenerbahçe Espor'un Fenerbahçe SK bünyesine dahil olması ile Türkiye'nin üç büyük spor kulübünün üçü de espor sahnesinde resmi olarak yerini almış oldu.

Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı
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Kaynak: Esporgazetesi

Son Dakika Gamegar Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine katıldığını açıkladı - Son Dakika


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