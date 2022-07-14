Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuru ile profesyonel Valorant oyuncusu Sian ile sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, takıma katkılarından dolayı Sian'a teşekkür etti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE ESPOR'DAN BİR AYRILIK DAHA

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda Valorant oyuncusu Mustafa "Sian" Tabakoğlu ile olan sözleşmenin sona erdiğini bildiren sarı-lacivertli ekip, "Takımımıza olan katkıları için Mustafa Tabakoğlu'na teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMA BAŞKA BİR YOLDAN DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamada bulunan Mustafa Tabakoğlu, "Bana bu duyguları son kez yaşattıkları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım kariyerleri boyunca iyi insanlara denk gelirler ve her biri başarılı olur." dedi. "Ben ise hayatıma başka bir yoldan devam etmek istiyorum. Bu 3 yıl süresince hayatım boyunca devam ettireceğim…"

"YOLUN AÇIK OLSUN" MESAJLARI İLE UĞURLANDI

Mustafa Tabakoğlu'nun Fenerbahçe Espor Valorant takımı ile sözleşmesinin bittiği duyurulmasının ardından Tabakoğlu, hayranları tarafından "yolun açık olsun" mesajları ile uğurlandı.