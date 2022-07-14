Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü - Son Dakika
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Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü

14.07.2022 14:18

Fenerbahçe'nin elektronik spor branşı Fenerbahçe Espor, Valorant ekibinde yer alan Mustafa "Sian" Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Duyuru sonrası Tabakoğlu, "hayatıma başka bir yoldan devam etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuru ile profesyonel Valorant oyuncusu Sian ile sözleşmesinin sona erdiğini açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, takıma katkılarından dolayı Sian'a teşekkür etti ve gelecek kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE ESPOR'DAN BİR AYRILIK DAHA

Fenerbahçe Espor Valorant'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda Valorant oyuncusu Mustafa "Sian" Tabakoğlu ile olan sözleşmenin sona erdiğini bildiren sarı-lacivertli ekip, "Takımımıza olan katkıları için Mustafa Tabakoğlu'na teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Espor, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu!

"HAYATIMA BAŞKA BİR YOLDAN DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından açıklamada bulunan Mustafa Tabakoğlu, "Bana bu duyguları son kez yaşattıkları için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım kariyerleri boyunca iyi insanlara denk gelirler ve her biri başarılı olur." dedi. "Ben ise hayatıma başka bir yoldan devam etmek istiyorum. Bu 3 yıl süresince hayatım boyunca devam ettireceğim…"

Fenerbahçe Espor, Mustafa Tabakoğlu ile sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu!

"YOLUN AÇIK OLSUN" MESAJLARI İLE UĞURLANDI

Mustafa Tabakoğlu'nun Fenerbahçe Espor Valorant takımı ile sözleşmesinin bittiği duyurulmasının ardından Tabakoğlu, hayranları tarafından "yolun açık olsun" mesajları ile uğurlandı.

Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü
Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü
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Fenerbahçe, Valorant, Gamegar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den bir oyuncunun daha sözleşmesi sona erdi! Ayrılık açıklaması hayranlarını üzdü - Son Dakika
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