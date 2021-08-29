Üye Girişi
Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir - Son Dakika

Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir

29.08.2021 17:46
Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir, System.String[]

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Paços Ferreira takımında oynayan orta saha Stephen Eustaquio'yu transfer etmek için adım attı. 24 yaşındaki futbolcunun, takımının bu akşam oynayacağı maçta son kez forma giyeceği ve ardından sarı-lacivertli kulübe imza atacağı iddia edildi. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ın golcüsü Larin'le milli takımda beraber top koşturuyor.

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala takıma takviye çalışmaları sürat kazandı. Forvet, sol bek ve orta saha mevkilerine transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, Kanadalı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin, Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya varabileceğini iddia etti. Haberde, "Stephen Eustaquio, bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Orta saha oyuncusu, birçok kulüp tarafından takip edildi ancak hedef Fenerbahçe olabilir. Türk kulübü, anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir

Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş 17:31 İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı 17:12 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti 16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti 15:28 Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 15:05 Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü 15:00 Son Dakika: Taliban lideri Ahundzade'nin Kandahar'da olduğu öne sürüldü
Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok 14:16 Son Dakika! Erdoğan, sosyal medya platformlarına resti çekti: Bedel ödeyecekler, başka çaresi yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor 13:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:31 İstanbul'un su sıkıntısı devam ediyor! İhtiyacı karşılayacak barajlarda tehlikeli düşüş
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15:34 Son Dakika: ABD'nin, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da büyükelçiliği bulunmayacak
15:19 Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında Efsane olan balıkların hikayesi hüzünlendiriyor! Yıllardır akan pınar artık tehlike altında         
17:27
Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü? Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?         
17:11
Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı         
15:54
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filo kurmuşlar         
12:57
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak         
10:21
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 17:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement