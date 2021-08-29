Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala takıma takviye çalışmaları sürat kazandı. Forvet, sol bek ve orta saha mevkilerine transfer yapması beklenen sarı-lacivertlilerin, Kanadalı futbolcuyu gündemine aldığı iddia edildi.

SON MAÇINA ÇIKACAK

Portekiz Gazetesi Record, Fenerbahçe'nin, Pacos Ferreira forması giyen Stephen Eustáquio ile anlaşmaya varabileceğini iddia etti. Haberde, "Stephen Eustaquio, bu akşam Ferreira'nın formasıyla son maçına çıkacak. Orta saha oyuncusu, birçok kulüp tarafından takip edildi ancak hedef Fenerbahçe olabilir. Türk kulübü, anlaşmanın birkaç saat içinde tamamlanabileceğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.