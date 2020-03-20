Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı...

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.

Fenerbahçe evden çalışacak! Resmen açıklandı..., System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında futbolcuların antrenmanlarını evlerinde sürdüreceklerini duyurdu.


Resmi açıklama şöyle;


"Koronavirüs sebebiyle 2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na ara verilmesinin ardından Futbol A Takımımızın oyuncuları antrenmanlarını evlerinde sürdürecektir. Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır. 1 haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programı yeniden düzenlenecektir."

Fenerbahçe Kulübü, Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:42 

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