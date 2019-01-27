Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır
1 saat önce
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe
, Evkur Yeni Malatyaspor
ile yarın oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:20 Kaynak: DHA
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