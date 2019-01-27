Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır

1 saat önce

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'a Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip, kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:20 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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