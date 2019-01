Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 'u 3-2 mağlup ederken, mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Oyuna iyi başlayamadıklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Erken bir gol yedik ama 1-1'i yakaladık. Yaptığımız basit hatadan faul oldu ve 2-1 Fenerbahçe öne geçti. İkinci golü atıp aradaki 1 golü kapatmış olduk. Oyunun genel anlamına baktığımızda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Bu takım geçen seneden bugüne kadar baktığımızda kovalayan bir takımdı. Bugün kovalanan bir Malatyaspor var ve demek ki orada büyük işler başardık. Başımız dik buradan ayrılıyoruz. Bugünkü maçı tabii kazanmak için. Hatalar yaptığınız zaman maç kaybediyorsunuz bunları biz biraz fazla yaptık" dedi.BULUT: "AZ HATA YAPARSAK BU TAKIM ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"Bulut, "Kendimizi her zaman hazır tutmak istiyoruz. Defans anlamında çok iyi işler yaptık ama futbol sadece defans yapmaktan ibaret değil. Hücum anlamında da geliştirmemiz lazım. Ufak tefek hatalar bizim oyunumuzu kırıyor. Bugün olsun, geçen hafta Göztepe maçı olsun o hatalardan dolayı basit goller yiyiyoruz. Az hata yaparsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecek" ifadelerini kullandı.Erol Bulut'un açıklamalarının kalan bölümü şu şekilde:"Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Nasıl koşu yapmaları gerektiğini çalışıyorlar. Bunlar çalışılmış sistemler. Performans düşüklüğü birkaç futbolcumuzda fazla vardı. Sadece 4-5 oyuncunun performansı iyiyse Fenerbahçe karşısında kazanamazsınız.""BARIŞ İYİ BİR FUTBOLCU""Barış Alıcı çok iyi bir futbolcu. Kendisini zaten çok iyi geliştirdi ve gelişmesi de lazım. 3 haftadır aramızda. Oynadığı kupa maçı var, orada iyi oynadı. Kendisini biraz daha geliştirmesi lazım. Önümüzdeki 14-15 maçta şans bulacaktır." Adem Büyük erken sarı kart gördü. Hakem erken sarı kart gösterdiğinden dolayı Adem rakibe üfleseydi kırmızı yiyecekti, o yüzden oyundan erken aldım."YANAL: "HAK EDEREK KAZANDIK"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şöyle konuştu:"Kazanamadığımız bir süreç yaşadık. Bu süreci bitirip kazanma, bir takım olma sürecini yaşamak gerekiyordu. Kazanamadığımız zaman bu stresi ve gerginliği yönetmek ayrıydı. Önemli bir sonuç. Kazanırken kazanmayı hak edecek bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Bize yakışmayan goller yedik. Bunu her zaman görebiliyoruz. Yüksek bir güvenle sahada olan Fenerbahçe'nin uzun süre olması ve böyle bir sonucu alması önemli. Saygı duyduğumuz bir rakibimiz var. Rakibimizin savunma performansı Türkiye standartlarının üstündeydi. Burada gol pozisyonlarına girmek ve baskılı oynamak, atak sayılarını minimuma indirmek Fenerbahçe'nin kazanmasının bir göstergesi oldu.""DIRAR TAKIM İÇİN OYNAYAN BİR OYUNCU""Nabil Dirar, çok az çalışmayla bile dayanıklılık gösteriyor. Disiplinli ve takım için oynayan bir oyuncu. Savunma takım halinde yapılması gereken bir oyun. Organizasyon içerisindeki oyuncu kalitesi önemli. Her şeyin başında alışkanlıklar ve bu alışkanlıkları geçmek için ortaya konulan performans var. Bursa maçı hiçbirimizin hoşlanmadığı oyun ama o da son dakika golü oldu. Fenerbahçe kazanırken hak ederek kazanmayı sürdürdüğü süre içerisinde çok daha kaliteli bir oyun çok daha iyi bir Fenerbahçe izleriz.""GEÇMİŞTEN SADECE REFERANS ALARAK YOL YAPMALIYIZ""Geçmişe dönmek doğru değil. Şu anı yaşamak ve bundan sonrasını planlamak bizim işimiz. Geçmişten sadece referans alarak yol yapmalıyız. Oyunculara ben iki yol gösteriyorum. Onlardan bir tanesi bulunduğumuz camia ve bu armanın ağırlığı. Bunun büyüklüğü altında önemli bir misyon üstlendiğimizi söylüyoruz. Fenerbahçe'ye bugün alınan oyuncular bir takım şekilde tartışılıyor. Bunlar özgür iradeyle tartışılabilecek şeyler normal. Biz Fenerbahçe'nin oynayacağı oyundaki bu oyuncularımızı performansı iyi hale getirmenin en iyi yolu referans. İkincisi çalışıyoruz oynamak istediğimiz oyunu. Israrla bu oyuna güvenmelerini istiyoruz. Fenerbahçe bugün kazanırken hak ederek kazandı. Bugün Fenerbahçe'nin misyonunda hak ederek kazanma var. Taraftarın beklediği o. Bugün göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarın protesto hakkı, sevmeme ve beğenmeme hakkı vardır. Bizim taraftarımızın stada gelerek bizi ne kadar çok desteklediğini bir kez daha gördüm. Bizi beğenmeyebilirler ama buraya gelerek bize göstermiş oldukları saygı sevgidir. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.""SLIMANI TUTMADI""Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere 'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu. Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var. Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı. Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Taraftarların bu dönemde öfkesini anlıyorum. Çok zor bir dönem geçiriyoruz.""FENERBAHÇE İLK KEZ BÖYLE BİR KAOSUN İÇERİSİNDE""Zaman zaman özgüvenin yükseldiği ve oynarken keyif aldığı Fenerbahçe'yi izliyorum. Aksiyonları güzel, cesareti iyi ve her türlü müdahaleyi yapabilen, kontrolü elinden bırakmak Fenerbahçe'yi izliyorum. Zaman zamanda o güvensizliği yaşayan Fenerbahçe'yi izliyorum. Fenerbahçe ilk kez böyle bir kaosun içerisinde. Fenerbahçe bundan çıkar. Böyle bir takımın böyle bir taraftarı böyle bir maçta tribünleri doldurup alkışlıyorsa Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece bulunduğu yerden değil başka boyutlardan geçer. Biz çıkıp bugünkü futbolun daha iyisini oynamalıyız. Maçın sonuna kadar bu golü atıp skoru alabileceğimize inanıyordum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Açıklamalar