Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı! Son dakika ... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı! Son dakika ... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı! Son dakika ...

6 saat önce

Fenerbahçe, bir yandan corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.

Fenerbahçe, Fabrice N'Sakala transferinde mutlu sona ulaştı! Son dakika ..., System.String[]

Fenerbahçe, bir yandan corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.


Hoca konusunda henüz somut bir adım atmayan sarı-lacivertli kulübün, transferde ilk adımı attığı ve Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.


GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI


Üç sezondur Türkiye'de bulunan ve Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı grafikle beğeni toplayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncu için menajeriyle yapılan görüşme olumlu bitti.


Fotomaç'ta yer alan haberde kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını giyen tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Üç yıldır yaşadığı Türkiye'ye aşık olan ve futbol hayatını ülkemizde sürdürmek isteyen Fabrice N'Sakala'nın sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek olmaktan da büyük heyecan duyacağı belirtildi.


3 SEZONDUR SÜPER LİG'DE


N'Sakala, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 27 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı. Alanya'da 8 hocayla çalışan N'Sakala, 11'in değişmez ismi. 3 sezondur Alanyaspor forması giyen N'Sakala, turuncu- yeşilli takım ile bugüne dek toplam 120 maça çıktı ve 7 asisti bulunuyor.


Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:33 

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