Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette'nin lisansı çıktı.

Fenerbahçe Falette'nin lisansını çıkardı, System.String[]

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiraladığı Gineli stoper Falette'nin lisansı çıktı.


Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin E. Frankfurt takımından transfer ettiği 27 yaşındaki defans oyuncusu Simon Falette, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.


Sarı-lacivertliler Falette'yi, kiralık olarak renklerine bağladığını 8 Ocak'ta açıklamıştı. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Frankfurt, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:59 Kaynak: İHA
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